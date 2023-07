Les belles ambitions d'un ancien Anderlechtois en équipe nationale

Révélé à Anderlecht, Sergio Gomez (22 ans) poursuit son ascension. S'il n'a logiquement pas encore montré tout son potentiel avec Manchester City, le latéral gauche est une pièce maîtresse de l'équipe d'Espagne espoirs.

La même équipe d'Espagne qui, après sa victoire face à l'équipe de France, vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro U21 - en Roumanie et en Géorgie.

Si ce tournoi lui permet de se mettre en évidence, Gomez ne veut penser qu'à une seule chose : la victoire finale en ce mois de juillet.

"Le premier objectif a été atteint, participer aux JO de 2024, mais nous en voulons plus, cette génération l'a toujours montré. Et quand vous parlez de cette génération Espagne-2019, elle l'a également montré et a cherché à triompher en Europe", a déclaré Gomez, dans des propos relayés par L'Equipe.

Ce soir, la Rojita peut se qualifier en finale de la compétition en battant l'Ukraine. "Nous allons planifier le match avec nos armes, comme nous l'avons toujours fait. C'est vrai que c'est un soulagement de pouvoir atteindre le premier objectif, mais nous en voulons beaucoup plus", a prévenu Gomez.