Officiel : ce club belge joue un mauvais tour au Standard

Dans le cas Thomas Van Den Keybus (22 ans), le Standard ne partait pas vainqueur. Le jeune milieu de terrain s'était révélé cette saison sous le maillot de Westerlo, devenant progressivement un pion important dans l'échiquier de Jonas De Roeck.

Les arguments des Campinois ont finalement pris le dessus sur ceux des Rouches. Van Den Keybus ne retournera pas à Bruges après son prêt. Il a signé pour les trois prochaines saisons à Westerlo.

"Avec l'acquisition définitive de Van den Keybus, notre club s'est doté d'un atout important pour les trois prochaines saisons, car il connaît déjà le club et le championnat et, à seulement 22 ans, il a encore un grand potentiel de croissance", s'est félicité Westerlo dans son communiqué.

Number 3️⃣9️⃣ is here to stay!

Welcome back Thomas! 👋

👉 https://t.co/79sIbK3mOD#enallemaalsamen #jupilerproleague #transfer pic.twitter.com/pcrQUmYnSg