Officiel : Charleroi conserve son attaquant

Le Sporting de Charleroi a déjà bien lancé son mercato. Les Zèbres viennent de trouver une issue favorable dans un dossier prioritaire : celui de garder Youssouph Badji (22 ans).

Malgré 5 petits buts marqués cette saison, Charleroi voulait conserver Badji, prêté depuis une saison et demi par le Club de Bruges.

Le dossier semblait épineux. L'option d'achat était en effet fixée à 2,5 millions d'euros. Une somme considérée comme trop élevée par la direction carolo, qui a négocié avec Bruges pour baisser le prix.

L'issue des négociations fut positive. Badji est transféré définitivement à Charleroi. Il a signé jusqu'en 2026, avec une saison supplémentaire en option.

"Le retour de Felice Mazzù au Sporting a de plus permis à Youssouph de renaître complètement, raison pour laquelle le club l’a acquis définitivement", a communiqué Charleroi. "Le staff, la direction, les joueurs et toute la grande famille du Sporting se réjouissent de cette prolongation de contrat et souhaitent à Youssouph la pleine réussite pour la suite de sa carrière, sous nos couleurs."