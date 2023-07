Hendrik Van Crombrugge ne veut plus prendre de risques et pense à son transfert

Bart Verbruggen parti, Hendrik Van Crombrugge pourrait reprendre la place de numéro 1 à Anderlecht. Mais l'ancien portier d'Eupen a reçu une offre de Genk, veut y aller et ne prendra plus de risques pendant la préparation.

Le Sporting d'Anderlecht a disputé une rencontre amicale contre la formation croate du Lokmotiva Zagreb, ce vendredi (victoire 3-1). En première période, Colin Coosemans était titulaire entre les perches anderlechtoises avant de laisser sa place au jeune Vanhoutte pour les 25 dernières minutes.

Après la rencontre, le RSCA a officialisé l'arrivée de Kasper Dolberg, qui partira en stage en Autriche avec ses nouvelles couleurs, au même titre qu'Hendrik Van Crombrugge, absent pour une raison bien précise, ce vendredi.

En effet, l'ancien gardien d'Eupen a reçu une proposition du Racing Genk, pour devenir le numéro 2 de Maarten Vandevoordt pendant une saison avant de prendre sa place lorsque le portier de l'équipe nationale espoirs aura rejoint Leipzig, le 30 juin 2024. Cependant, Anderlecht ne souhaite pas vendre son gardien à un potentiel concurrent direct, ce qui ralentit fortement les négociations.

De son côté, Van Crombrugge a été convaincu par le Racing Genk et veut y aller, à tel point qu'il ne devrait... plus jouer : on ne devrait pas voir le gardien de 30 ans dans les cages d'Anderlecht pendant la préparation, lui qui ne veut pas prendre le risque de se blesser et compromettre son transfert.