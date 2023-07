Milan aurait pris une décision concernant Charles De Ketelaere

Pourtant, selon les informations de Tuttosport, Milan aurait pris une décision concernant De Ketelaere. Le club serait ouvert à la vendre, afin de limiter ses pertes sur le mercato cet été.

Le journal italien révèle que Milan aurait fixé un prix pour le Belge - acheté 35 millions d'euros bonus compris l'été dernier. Ainsi, pour partir de Lombardie, De Ketelare devrait être acheté au moins 28 millions d'euros.

Everton et l'Atalanta Bergame, ainsi que Crystal Palace et West Ham, sont cités comme des destinations potentielles pour l'ancien Brugeois.

