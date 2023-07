Un nouveau venu de Bundesliga débarque en Belgique

Eupen vient d'annoncer sa deuxième recrue estivale. Comme c'était le cas de Kevin Möhwald, les Pandas attirent un joueur passé par la Bundesliga allemande.

Eupen vient d'annoncer l'arrivée de Bartosz Bialek (21 ans). Il s'agit d'un attaquant international espoir polonais, propriété de Wolfsburg. Il est prêté pour une saison à Eupen.

La saison dernière, il était prêté au Vitesse Arnhem. Sous les couleurs du club néerlandais, il a marqué 6 buts et distribué 2 assists en 26 matchs.Il est coté à 3 millions d'euros selon Transfermarkt.

"Malgré son jeune âge, Bartosz Bialek apporte l'expérience de 75 matchs de première division en Pologne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Grâce à sa présence dans la surface de réparation et à son jeu de tête, il apportera à l'attaque de notre équipe une pression, des impulsions et une capacité à marquer des buts", a déclaré sur le site du club le directeur général, Christoph Henkel.