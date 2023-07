Un ancien Métallo affole l'Europe

Georges Mikautadze a fait les beaux jours du RFC Seraing, tant en D2 qu'en Jupiler Pro League. Sa saison en Ligue ayant été convaincante, le Géorgien attise les convoitises.

Le FC Metz aurait, selon une information du journaliste belge Sacha Tavolieri, rejeté une offre de 15 millions d’euros (hors bonus) de Burnley (Premier League). Le club, cousin et partenaire du RFC Seraing en attendrait au minimum 20 millions, bonus inclus. Pour rappel, en plus du club anglais, la Lazio de Rome et une écurie allemande de Bundesliga seraient encore très actifs sur le dossier.

Auteur de 23 buts et de 7 passes décisives la saison passée en Ligue 2, Georges Mikautadze, également élu meilleur joueur du dernier exercice, attise de nombreuses convoitises. Si le FC Metz ne ferme pas la porte à un départ de l'ancien Métallo, il est clair que le futur acquéreur devra signer un gros chèque.