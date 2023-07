Anderlecht humilié pour la fin de son stage : floche de Coosemans et penalty signé Patris

Ça ne s'est pas passé comme prévu. S'il ne faudra pas tirer de conclusions hâtives, le dernier match d'Anderlecht en stage s'est fini sur un lourd score en faveur du Sparta Prague (6-0).

Avant de quitter l'Autriche, le RSC Anderlecht a affronté le Sparta Prague ce vendredi. Un match sous le soleil qui était l'occasion de voir une équipe quasi-type à l'oeuvre, en attendant d'éventuels renforts d'ici le 28 juillet ; Kasper Dolberg faisait ainsi ses débuts en pointe.

Dans une rencontre au pressing intense d'entrée de jeu, Dolberg se montrait impliqué mais trop peu soutenu par Mario Stroeykens pourtant aligné dans ce rôle de 10 qui lui avait si bien réussi en fin de saison, contre Malines notamment.

Malgré un bon Ashimeru, les espaces s'ouvrent, surtout en contre, et le Sparta en profite presque : Sejk touche la latte après s'être joué de Delcroix et Vertonghen, et Krejci gâchera une énorme occasion. Une sortie loupée de Coosemans sur une passe trop courte de Sardella offre un penalty que ce même Krejci transforme ; du côté Mauve, une seule vraie occasion, via Anders Dreyer.

Pas question de tout changer en seconde période : Brian Riemer opte pour des conditions réelles, pas pour une tournante. Problème : le niveau est en chute libre, et sur une sortie aérienne totalement loupée de Colin Coosemans, le Sparta fait 2-0 via Krejci.

Les débuts de Louis Patris en Mauve auraient dû mettre du baume au coeur des supporters, mais le nouveau défenseur... commettra instantanément un penalty grossier, transformé par Krejci encore (3-0). Heureusement pour lui, le Diablotin se reprendra, offrant quelques interventions bien senties, mais le mal est fait - et pas par sa faute, mais bien plus tôt : ce RSCA a encore un peu de travail... et besoin de renforts.

Anderlecht coule en troisième période

Les deux équipes vont disputer une troisième période, qui sera encore plus à la faveur des Tchèques. Après 20 minutes équilibrées, Lukáš Sadílek met Jakub Pesek sur orbite, le Sparta augmente encore son avance (4-0). Deux minutes plus tard, c'est au tour de Wiesner de servir Minčev, Anderlecht subit un score de forfait (5-0).

Cette troisième période semblait de trop pour les Mauves. Les joueurs de Brian Riemer auront bien une dernière opportunité de faire trembler les filets mais Benito Raman, lancé en face à face, bute sur Jakub Surovčík. Dans les derniers instants, Honza Kuchta converti depuis le point de penalty (6-0).