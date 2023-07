Carl Hoefkens parle du style de jeu qu'il veut instaurer au Standard et cite l'élément capital de son projet

Actuellement en stage aux Pays-Bas, le nouveau T1 des Rouches a accordé une longue interview aux médias du club. Carl Hoefkens veut instaurer un style de jeu qui plaît aux supporters, en metant un point d'orgue sur le développement de l'académie.

Le Standard se prépare à la saison 2023-2024 en stage, du côté des Pays-Bas. De retour samedi, les Rouches affronteront le Hertha Berlin vendredi prochain lors du Fan Day, avant d’entamer cette nouvele saison de Jupiler Pro League la semaine suivante par un déplacement à Saint-Trond.

Sous la houlette de Carl Hoefkens, ce sont 8 joueurs qui ont pris la direction du pays des tulipes. Après la rencontre contre l’AZ Alkmaar (perdue 4-3), le nouveau T1 des Rouches s’est longuement exprimé au micro des médias du club.

© photonews

Un football total et dominateur

"On veut faire des choses différentes, avoir une base sur laquelle on peut s’apuyer toute la saison. L'aspect mental est parfois difficile à cause de la fatigue, comme on a pu le voir contre le RWDM. Il faisait très chaud et nous avons eu la possibilité de retarder le match, mais je ne voulais pas le faire pour voir comment les joueurs réagissent dans une situation difficile. Tactiquement, on veut dominer davantage et ce n'est pas toujours évident pour les joueurs. Mais quand on voit déjà l'évolution contre l'AZ, je suis très satisfait."

Le nouveau T1 des Rouches veut instaurer un style de jeu qui plaît aux supporters. "Je veux jouer un football total. Je veux que les ataquants aident à défendre et les défenseurs doivent aussi prêter main forte offensivement. J'ai besoin de travailler avec des joueurs qui veulent s'améliorer chaque jour. Je suis très content de ce que je vois lors du stage à ce sujet. Tout le monde est impliquer pour arriver à cet objectif."

Au Standard, on dit occasionnellement que les supporters seront satisfaits par la mentalité affichée sur le terrain, même si le résultat n'est pas au bout. Carl Hoefkens veut évidement gagner, mais il rejoint cette manière de penser. "Si je vois que mes joueurs ont essayé de respecter le plan et ont tout donné, je ne vais jamais leur en vouloir. L'important est de voir comment on réagit après ces moments. Mais la fierté de vouloir tout bien faire à chaque moment, cela doit être toujours là. Si cela est respecté, je ne peux rien dire aux joueurs."

Carl Hoefkens et Yaya Toure

Retrouver la meileure académie de Belgique"

Pour parvenir à ses fins dans un club aux moyens limités par rapport à ce qu’il a connu lors de son passage à Bruges, l’ancien défenseur sait que la formation sera capitale. "Le niveau de l'académie est très important. Je sais que c'est une grosse académie avec laquelle on doit encore travailler et faire beaucoup de choses pour en obtenir la meileure de Belgique. Ce sont des ambitions que l'on poura réaliser en s'améliorant chaque jour" a conclu Carl Hoefkens.