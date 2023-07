Fin de carrière pour un arbitre emblématique de notre Jupiler Pro League !

Alexandre Boucaut, l'un des vétérans de l'arbitrage dans notre Jupiler Pro League, a décidé de mettre un terme à sa carrière à effet immédiat. C'est ce qu'a annoncé le Département de l'arbitrage belge.

Le Professional Refereeing Department de l'Union Belge a annoncé ce lundi la retraite avec effet immédiat d'Alexandre Boucaut, à l'âge de 42 ans. "Merci pour tes nombreuses années de service, Alexandre", écrit le département.

Mr Boucaut était arbitre en D1 belge depuis 2009. Son premier match était un duel entre Westerlo et Lokeren ; en 2011, Mr Boucaut arbitre son premier match du top, un Bruges-Anderlecht. En plus de son travail en Jupiler Pro League, Alexandre Boucaut ira siffler en Eredivisie à quelques reprises, dirigeant notamment un Feyenoord-NEC en 2012, ainsi qu'en Roumanie la même année pour un derby entre le Steaua et le Dinamo Bucarest.

Devenu semi-professionnel en 2017, Alexandre Boucaut a également dirigé plusieurs matchs internationaux, le premier étant un amical entre la Hongrie et le Kazakhstan en 2014. Il travaille au recrutement des arbitres au sein de l'ACFF depuis 2019.