Grande nouvelle pour La Gantoise !

Le rachat de La Gantoise par le groupe Baro Projects, de l'investisseur Sam Baro, a été rendu officiel il y a peu. Néanmoins, le club et la ville de Gand devaient encore recevoir l'approbation de l'Autorité belge de la Concurrence.

Ce lundi, l'Autorité belge de la Concurrence (l'ABC) a communiqué donné son feu vert dans le cadre de cet accord tripartite.

"Dans sa décision du 14 juillet 2023, l'ABC constate que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies, et que la concentration notifiée ne fait pas obstacle au maintien d'une concurrence effective sur les marchés en cause et ne soulève donc pas d'objections", a indiqué l'ABC - dans des propos relayés par l'agence Belga.

Sam Baro, avec donc l'accord de la ville de Genk, reprendra le club progressivement. Ivan De Witte et Michel Louwagie resteront en poste dans un premier temps.