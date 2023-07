La Gantoise doit-elle se résigner ? "Il y aura du mouvement cet été autour de lui..."

Gift Orban sera-t-il toujours un joueur de La Gantoise à la fin de l'été ? Hein Vanhaezebrouck sait que ce sera difficile de conserver l'attaquant nigérian.

Gift Orban est probablement le phénomène le plus bouillant de la Jupiler Pro League. Arrivé en janvier, le Nigérian a inscrit 20 buts depuis, soit le plus haut total d'Europe sur le second tour de la saison. Une folie, et Orban est déjà évalué à 20 millions d'euros après avoir été transféré pour 3,3 depuis Stabaek.

Avec une telle pépite sous la main, Gand doit s'attendre à des offres cet été. Hein Vanhaezebrouck le sait : si Gift Orban devrait être là en début de saison, ce ne sera peut-être pas le cas en fin d'été. "Je crois que les clubs commencent seulement maintenant à accélérer pour les meilleurs joueurs. Les grands clubs se battent tous pour la même poignée de joueurs", estime-t-il dans le Nieuwsblad.

Hein Vanhaezebrouck conclut ensuite avec pragmatisme : "Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de mouvement autour de Gift". Reste à voir si le Nigérian veut partir, et si La Gantoise peut se permettre de refuser les éventuelles offres.