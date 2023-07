Le Standard proche de prendre une décision forte au sujet de Laifis

Le Chypriote n'est pas venu au club depuis le mois de mai. Les Rouches vont devoir prendre une décision dans les prochaines semaines.

Alors que 28 joueurs étaient présents pour la photo officielle du Standard, un manquait toujours à l'appel : Kostas Laifis. Et ce n'est pas la première fois puisque le joueur est absent depuis le mois de mai et ne semble pas donner plus de nouvelles que ça.

Le cas du Chypriote, absent pour des raisons d'ordre privé selon son entourage, interroge alors que la saison s'apprête à commencer et qu'il dispose toujours d'un an de contrat avec le Standard. Le club va devoir prendre une décision dans les prochaines semaines.

Selon la Dernière Heure, l'une des solutions possibles pour le Standard serait la rupture de contrat : une idée qui pourrait plaire au club puisque Laifis rachèterait sa dernière année de contrat et permettrait au club de faire des économies au niveau du salaire puisqu'il est le joueur le mieux payé.