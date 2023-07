🎥 Voici le nouveau maillot domicile d'Anderlecht

Après une saison 2022-2023 très compliquée, Anderlecht poursuit sa reconstruction. Ce jeudi, les Mauves et Blancs ont présenté leur nouveau maillot domicile.

Une vareuse qui fera volontairement la part belle aux couleurs historiques et emblématiques du RSCA.

"C'est des couleurs, quand on était jeune, que l'on portait sur soi : le mauve et le blanc. C'était les couleurs qu'il fallait porter dans la rue. Ou sur les petits terrains de foot de quartier. Quand on avait un maillot mauve et blanc, ca représentait quelque chose". Ces mots, ce sont ceux de Georges Grun, légende du RSCA. Ces derniers ont été utilisés, de même que des images d'autres joueurs iconiques, pour le spot de promotion du nouveau maillot domicile.

Ce maillot domicile était le dernier que le RSCA devait dévoiler. Il avait fuité sur le site de l'équipementier, Joma. Les joueurs le porteront ce samedi, lors d'une rencontre de gala face à l'Ajax Amsterdam.