Enfin, une bonne nouvelle pour l'Union dans son projet de nouveau stade !

Le dossier du nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise n'a pas fini de faire parler de lui. Le CEO Philippe Bormans avait regretté le manque de collaboration des autorités et des politiques.

Ce même reproche avait également été formulé par la Commune de Forest à l'égard des représentants de l'Union SG.

Récemment, la nouvelle secrétaire d'état en charge de l'urbanisme, Ans Persoons, avait déclaré que le projet de nouveau stade de l'Union était un dossier "prioritaire".

L'Union, qui attendait une réponse pour le 21 juillet, a communiqué en expliquant que Persoons avait en effet tenu compte de l'importance du dossier. "Le club espère introduire la demande de permis pour son projet de nouveau stade sur le site du Bempt mi 2024", explique l'USG.

Le communiqué complet :

Le club souhaite remercier la Région, et plus particulièrement la Secrétaire d’Etat Ans Persoons et son cabinet, d’avoir rassemblé les différentes parties prenantes du dossier du stade autour de la table. Nous saluons également l’évolution du dialogue avec la commune.

Dans les semaines à venir, les parties s’engagent à continuer les négociations et à se réunir afin de s’accorder sur les modalités concrètes du projet et les conditions de cession des droits réels sur le terrain.

Les parties ont convenu que le club lancera une étude de mobilité et une analyse sur les incidences environnementales par un bureau d’études agréé en septembre 2023. Les résultats de cette étude sont attendus début 2024.

Sur base des résultats de cette étude et en fonction de l’aboutissement des négociations entre les parties, le club espère introduire la demande de permis pour son projet de nouveau stade sur le site du Bempt mi 2024.