La Gantoise s'intéresse à un ancien de Seraing...qui se blesse à l'entraînement

Le chemin pris par une carrière peut parfois changer sur un coup du sort. Cela pourrait être le cas pour Ablie Jallow, suivi par Gand mais qui s'est blessé à l'entraînement.

Auteur de six buts et six assists avec Metz, Ablie Jallow aura été l'un des hommes de la saison côtés de Georges Mikautadze, autre ancien sérésien. Ensemble le duo aura aidé l'équipe de Laszlo Bölöni à revenir en Ligue 1.

Si Mikautadze suscite des offres de l'étranger, Jallow pourrait quant à lui revenir en Belgique par la grande porte. Selon les informations de Sacha Tavolieri, confirmées par le journal L'Equipe, La Gantoise en aurait fait sa cible durant ce mercato.

Mais l'international gambien joue de malchance : il s'est blessé au genou et pourrait manquer jusqu'à six semaines de compétition. Ce qui pourrait inciter Gand à recruter un autre profil, disponible immédiatement, notamment en vue des tours préliminaires de Conférence League.