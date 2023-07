🎥 Malaise en plein direct pour cette ancienne star du football mondial

Sc√®ne inqui√©tante sur la cha√ģne sportive am√©ricaine ESPN alors que le journaliste et ancien footballeur professionnel Shaka Hislop (54 ans) s'est soudainement effondr√© en direct devant les cam√©ras.

Des soins médicaux lui ont été prodigués rapidement et la chaîne a rapidement interrompu le programme pour une pause publicitaire. Heureusement, le présentateur Dan Thomas, qui était à ses côtés, a rassuré les téléspectateurs en annonçant peu après que Hislop allait bien et qu'il s'agissait simplement d'un malaise passager.

Hislop, ancien international de Trinité-et-Tobago, était présent en tant qu'analyste lors du match d'entraînement entre l'AC Milan et le Real Madrid qui s'est déroulé hier soir à Pasadena, aux États-Unis. Il a perdu connaissance quelques minutes avant le coup d'envoi. La chaleur étouffante de Pasadena, où la température avoisinait les 30 degrés au moment de la retransmission, pourrait avoir joué un rôle dans cet incident.

L'épisode a suscité l'inquiétude des téléspectateurs, mais les nouvelles rassurantes de l'état de santé de Shaka Hislop ont apporté un certain soulagement. La sécurité et le bien-être des intervenants sur le terrain sont une priorité pour toutes les chaînes sportives, et cet incident rappelle l'importance de prendre des mesures pour prévenir les risques liés aux conditions météorologiques lors des retransmissions en direct.