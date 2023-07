Anderlecht prépare secrètement le départ d'un cadre !

Jalen Neal, défenseur de 19 ans, joue actuellement aux LA Galaxy, où il a été formé. Pour sa première saison, il a disputé 16 rencontre, pour un but. Il a même déjà porté le maillot de l'équipe nationale américaine à 6 reprises.

Le jeune défenseur est cité au Sporting d'Anderlecht, mais pas que, puisque Feyenoord, qui a été sacré champion des Pays-Bas la saison dernière, est aussi sur les rangs. Aucune équipe n'a encore formulé une offre, mais cela pourrait se produire dans les prochains jours.

TM is reporting that Anderlecht and Feyenoord are interested in Jalen Neal. Both have depth at the CB. I don't think either option will make a difference in PT. It'll come down to which would be best for his development #USMNT #LAGalaxy pic.twitter.com/BujWXFdmkg