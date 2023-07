Preud'homme, Goethals, Jacobs : comme Mark Van Bommel, ces entraîneurs ont tout gagné en Belgique

Une Supercoupe de Belgique après le doublé de l'année passée : Mark Van Bommel a déjà gagné tous les trophées possibles en Belgique. Mais il n'est pas le seul à avoir accompli pareil exploit.

Une Coupe de Belgique, un titre, puis la Supercoupe : à peine un an après son arrivée à l'Antwerp, Mark van Bommel a déjà terminé le jeu. Avec ces trois trophées, il a déjà remporté tous les prix possibles au sein de notre football. Si sur le plan européen, l'Antwerp a des choses à se faire pardonner après l'élimination en barrages de Conférence League l'an dernier, la performance demeure remarquable.

Comme lui, d'autres coachs bien connus de notre football ont fait une razzia sur les trophées collectifs. A commencer par la légende Raymond Goethals qui avait été champion en 1982 puis en 1983 avec le Standard. Avec en parallèle deux succès en Supercoupe. Il complètera son palmarès sur le sol belge avec deux succès en Coupe de Belgique lors des éditions 1988 et 1989.

Mais n'oublions pas de préciser que Goethals a également remporté la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupes et deux Supercoupes d'Europe avec Anderlecht (puis la Ligue des Champions avec Marseille). Autre grand nom passé sur les banc belges, Jan Boskamp a remporté trois titres, une Coupe de Belgique et une Supercoupe avec Anderlecht (en plus d'un autre succès en Coupe avec Genk).

Avant l'instauration de la Supercoupe en 1981, notons également le palmarès d'Ernst Happel, triple vainqueur du championnat avec Bruges ainsi que de la Coupe avec les Blauw en Zwart puis avec le Standard.

Plus proches de nous, Trond Sollied a également remporté le triplé avec deux titres, deux Coupes et trois Supercoupes avec le Club de Bruges. Tout aussi apprécié dans la Venise du Nord, Michel Preud'homme est celui qui a fait revenir le titre au Club en 2016, comme il l'avait fait au Standard huit ans plus tôt. Ses succès en Coupe (2015, mais aussi 2010 avec La Gantoise) ainsi qu'en Supercoupe (2016) achèvent de compléter son palmarès.

Toujours à Bruges, Ivan Leko a parachevé son titre remporté (2018) et son succès en Coupe (2019) par un succès en Supercoupe à l'occasion de son passage à l'Antwerp.

Autre coach aux succès étalés sur deux clubs différents, John Van den Brom fait lui aussi partie de cette liste prestigieuse avec un titre (2014) et deux Supercoupes à Anderlecht (2013 et 2014) avant de rafler la Coupe de Belgique avec Genk il y a deux ans.

Toujours dans le camp mauve, Ariel Jacobs a remporté les trois trophées lors de son passage à Saint-Guidon, sans oublier son succès en Coupe avec La Louvière en 2003.