Il y a énormément de rumeurs et de déclarations à propos du mercato du PSG et plus précisément la situation de Kylian Mbappé.

D'après Relevo, Kylian Mbappé aurait pris une décision : celle de refuser de rejoindre l'Arabie Saoudite malgré le pont d'or offert pour qu'il n'y joue qu'une seule saison. D'après les journalistes espagnols, l'international français est prêt à assumer toutes les conséquences d'une dernière saison au PSG. Il est même prêt à ne pas jouer pendant un an. Le PSG est donc pris à son propre jeu : Mbappé veut rester et il est bien parti.... pour tenir parole.... du mois jusqu'ici. 🚨 Kylian Mbappé n'ira PAS en Arabie Saoudite ! 🇸🇦❌



Kylian Mbappé préfère passer une saison blanche à Paris que de signer en Arabie saoudite.

Il est prêt à "assumer toutes les conséquences" de sa décision de rester au PSG la saison prochaine.



