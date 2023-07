Vincent Euvrard réagit à son départ forcé du RWDM et adresse un message aux supporters

Alors qu'il avait été confirmé pour débuter la saison, Vincent Euvrard (et son staff) a été limogé par John Textor, ce lundi soir.

Ce lundi soir, John Textor a pris la décision unilatérale de se séparer de Vincent Euvrard, alors que l'entraîneur du RWDM avait été confirmé au début de l'été après le titre de la saison dernière.

Dans un message publié sur ses réseau sociaux, le désormais ex-entraîneur des promus s'est exprimé sur son départ et a adressé un message aux supporters du RWDM. "Hier soir, Eagle Football a décidé de mettre fin à la coopération à cause d'une vision différente sur l'avenir du RWDM (...) un grand merci à nos supporters pour leur incroyable soutien à travers les hauts et les bas. Vous êtes le cœur et l'âme de ce club."