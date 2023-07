Le chantier colossal qui se dresse devant l'Union Saint-Gilloise

Une fois encore, l'Union est passée juste à côté de la gloire. Près de deux mois plus tard, bien de l'eau a coulé sous les ponts : un nouvel entraîneur, un nouvel effectif...Autant dire que l'Union se situe à un tournant de son histoire récente.

La saison dernière : caramba, encore raté !

Malgré le départ de Mazzù et de plusieurs cadres (Nielsen, Undav, Mitoma,..) l'Union est parvenue à tenir le rythme durant tout le long de la saison. Que ce soit sur la scène nationale ou européenne, les hommes de Geraerts ont enchaîné presque sans accroc les prestations de haut niveau.

Presque. Car, outre l'élimination logique en Europa League face à Leverkusen, les Bruxellois ont subi une grosse déception en demi-finales de la Coupe de Belgique. Avant de vivre une désillusion encore bien plus terrible que lors de la saison 2021-2022.

A quelques minutes près, l'Union était championne de Belgique. Il aura suffit d'un but tombé d'absolument nulle part de Homma Shion, illustre inconnu de son meilleur ennemi, le Club de Bruges.

Le mercato : le grand exode appelle à la reconstruction

Le premier grand départ du côté de l'Union aura été celui de Karel Geraerts. L'ancien adjoint de Mazzù a attiré bien des regards après une saison de très haute facture, sa première en tant que T1. Le club décidera finalement, à la surprise quasi-générale, de s'en séparer.

Pour le remplacer, une tête bien connue du championnat, suite à ses bons résultats lors de son passage à Ostende : Alexander Blessin. Souvent cité au Standard, l'Allemand arrive au Duden avec une tâche claire et pourtant loin d'être aisée : faire en sorte que le navire tienne le cap.

Car du côté de l'effectif, ce dernier a été massivement pillé : Teuma, Boniface, Van Der Heyden, El Azzouzi, Kandouss sont partis. Direction de nouveaux challenges.

Si l'Union s'est montrée plutôt farouche dans les négociations avec Reims pour le départ de Teuma, elle sait que tenter de retenir coûte que coûte ses cadres (comme ce fut le cas dans la saga Nielsen) aurait été vain. D'ailleurs, d'autres départs, comme celui de Ross Sykes, risquent bien d'arriver. Et nous ne sommes à peine qu'à la moitié du mercato...

A ces départs, couplés aux retours de prêt d'Adingra et Vertessen, les dirigeants unionistes n'ont pas eu d'autre choix que de rester fidèles à leur crédo habituel : miser sur des joueurs - pour la plupart - inconnus du grand public, à faible coût, mais au potentiel certain.

A ce niveau-là, on ne peut pas dire que la bande à Alex Muzzio et Philippe Bormans a chômé : l'Union a déjà recruté...8 joueurs depuis le début du mercato. Mac Allister (Argentinos Juniors - 1,5 M€), Sadiki (Anderlecht - 1,4 M€), Rasmussen (Brann - 1,2 M€), Vanhoutte (Cercle - 1M€), Leysen (PSV - libre), Teklab (Preußen Münster, libre) et Kabangu (Willem II, libre) viennent renforcer un effectif en complète mutation. Machida, transféré définitivement, fait quant à lui office de transfert majeur, suite aux départs en défense.

A peine plus de 6 millions d'euros pour reconstruire un effectif en pleine mutatiion. L'Union n'a pas eu d'autre choix que de faire de l'Union.

La préparation

Blessin, pour sa première avec l'Union, s'est imposé 0-9 face à Nijlen (D3B amateurs). Deux bons résultats face à des équipes pourtant renommées sur le plan européen ont eu de quoi rassurer les plus sceptiques : 1-1 contre Monaco, et 0-0 face au Feyenoord Rotterdam.

Les Saint-Gillois se sont également imposés 1-0 face à Valenciennes et ont pris le meilleur du RFC Liège (4-0).

Avec quelles ambitions ?

Comme souvent avec les équipes en reconstruction, comme c'est le cas de l'Union, il faudra attendre quelques semaines, voire mois, avant de se prononcer. Blessin possède l'expérience du championnat et la réussite de l'USG cette saison dépendra en très grande partie de sa capacité à travailler tant sur les automatismes existants qu'intégrer les nouveaux (et nombreux) éléments.

Oui, les attentes ont tout pour être raisonnablement moins élevées cette saison : l'Union vient de subir un nouveau changement d'entraîneur, et a déjà perdu bien plus de joueurs importants en comparaison avec l'année dernière. C'est ça, la plus grande différence. Ce qui rend la tâche de Blessin encore plus dure, mais qui rendrait sa réussite encore plus remarquable.

Le grand défi de l'Allemand, ce sera également de remotiver un groupe meurtri par plusieurs cruelles déceptions. D'où l'importance de ne pas se louper en ce début de saison, face à Anderlecht ce vendredi, puis en barrages de l'Europa League à la fin août...