À Charleroi-OHL, même... Marc Brys n'était pas content de Mr Verboomen !

L'arbitrage était au centre des débats pour ce début de championnat. Surtout du côté du Mambourg, où personne n'était content.

Après Charleroi-OHL, Felice Mazzù était resté étonnamment calme, alors que l'arbitrage avait été plutôt sévère à l'encontre du Sporting Charleroi : un carton rouge que peu auraient sifflé, et un penalty qui a laissé tout le monde un peu perplexe.

Pourtant, Mazzù a décidé de "ne pas parler de l'arbitrage", même s'il bouillonnait sûrement à l'intérieur - comme Steven Defour ne s'en cachait pas après Bruges-Malines. Bref, un week-end difficile pour nos référés, et cela se remarque aussi au fait... que même Marc Brys, pourtant "avantagé" durant Charleroi - OHL, n'était pas content.

"L'arbitrage était hésitant dès le début, Hervé Koffi aurait dû être averti parce qu'il gagnait du temps", estime l'entraîneur louvaniste. "Et Marco Ilaimaharitra, lui, aurait dû être exclu en seconde période". Bref : une mauvaise soirée pour Mr Verboomen et ses confrères du VAR. Parfois, il ne faut pas chercher plus loin...