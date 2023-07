📷 Plusieurs légendes d'Anderlecht se retrouvent... à Tomorrowland

Plusieurs anciens joueurs du RSC Anderlecht ont pris du bon temps du côté de Tomorrowland. Ils en ont profité pour immortaliser l'instant.

Olivier Deschacht, Guillaume Gillet et, plus surprenant, Marcin Wasilewski se sont en effet prêtés à de jolies retrouvailles à Tomorrowland ce week-end. Au plus grand festival de musique électronique de Belgique, les trois anciens équipiers d'Anderlecht ont pris une photo qui rendra nostalgique de nombreux supporters Mauves.

Olivier Deschacht était jusqu'ici l'adjoint de Jacky Mathijssen chez les Espoirs belges. Guillaume Gillet était encore jusqu'il y a peu le coach du RSCA Futures. Leur avenir reste incertain. "Wasyl", lui, est retraité depuis 2020, et n'a pas encore entamé sa reconversion.