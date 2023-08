Jérémy Doku cité chez un cador du championnat anglais !

Arrivé en 2020 à Rennes contre 26 millions d'euros - un record, dépassé depuis par Amine Gouiri - en provenance d'Anderlecht, Doku a soufflé le chaud et le froid au sein du club breton.

La faute notamment à des blessures récurrentes, qui l'auront freiné dans sa progression. En seconde partie de saison dernière, le Diable Rouge s'était bien relancé, laissant ses pépins physiques derrière lui.

Désireux de poursuivre sa progression, Doku pourrait néanmoins bien mettre les voiles et rejoindre un très grand club. Selon les informations du célèbre Fabrizio Romano, Doku serait suivi par...Manchester City. Le club, double champion d'Angleterre en titre et dernier vainqueur de la Ligue des Champions, aurait coché le nom du Belge pour remplacer Riyad Mahrez, part vers l'Arabie Saoudite.

Doku, sous contrat jusqu'en 2025 avec le Stade Rennais, serait vu comme l'une des priorités de City dans ce mercato.

EXCLUSIVE: Manchester City now add Jeremy Doku to the list to replace Riyad Mahrez as new winger 🚨🔵 #MCFC



Alongside Michael Olise (who’s in both City and Chelsea lists), Doku is one of the priority names being considered by Man City. pic.twitter.com/79NG2fiENm