L'Antwerp enfin proche de conclure un dossier qu'on croyait réglé ?

Mandela Keita avait épaté la saison dernière, devenant un pilier de l'Antwerp alors qu'il ne jouait pas vraiment à OHL. Mais son transfert définitif se fait attendre.

À l'approche de la fin de saison, les pronostics étaient pessimistes concernant un transfert de Mandela Keita à l'Antwerp. Malgré ses prestations de haut niveau, le Great Old était refroidi par le prix très élevé demandé par OHL : pas moins de 10 millions d'euros.

Mais le dossier semblait se décanter au fil des semaines : en parallèle de l'Euro U21, il se disait que les deux clubs avaient trouvé un accord, et que Keita resterait finalement au Bosuil. Puis, plus rien, et la saison a repris... sans Mandela Keita du côté d'OHL.

Cette fois, c'est peut-être la bonne : selon Sacha Tavolieri, les clubs seraient enfin d'accord pour un transfert, que l'Antwerp aurait réussi à "adoucir" en ajoutant Michael Frey dans la balance. Seul bémol : Frey ne voudrait pas aller à OHL. S'y résoudra-t-il ?