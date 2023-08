🎥 A peine arrivé dans son nouveau club, le transfert record du Cercle fait le buzz !

Ueda a été officialisé ce jeudi après-midi par le Feyenoord. Pour marquer le coup, le club néerlandais a partagé une vidéo emplie de nostalgie, retraçant les souvenirs de Shinji Ono, footballeur japonais passé par le club entre 2001 et 2006. Ayant joué 151 rencontres avec le club de Rotterdam, Ono fait partie de l'équipe qui a remporté la Coupe de l'UEFA en 2002.

Ono, légende du club, s'est adressé à Ueda : "Maintenant, c'est à toi de porter le maillot du Feyenoord...et rendre les gens fiers. Ayase, c'est le moment pour toi de créer de nouveaux souvenirs au Feyenoord. Bienvenue, et bonne chance."

Il est peut de dire que la vidéo marche bien sur les réseaux sociaux : en 4 heures, elle comptabilise déjà près de deux millions de vues sur Twitter. Le site internet du club a même été surchargé pendant un certain moment, dû nombre de visites.

𝐀𝐘𝐀𝐒𝐄 𝐔𝐄𝐃𝐀 đŸ‡ŻđŸ‡”



It's time to make new memories in Rotterdam.



ăƒ­ăƒƒăƒ†ăƒ«ăƒ€ăƒ ă§æ–°ăŸăȘæ€ă„ć‡șă‚’äœœă‚‹æ™‚ăŒăăŸ pic.twitter.com/zW1SvYFcKS