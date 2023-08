🎥 Incroyable : Lionel Messi ne s'arrête plus en MLS !

Lionel Messi revit aux USA. L'Argentin a encore inscrit un doublé cette nuit avec l'Inter Miami.

Et de 5 ! Lionel Messi (36 ans) a inscrit ses 4e et 5e but dans la nuit de mercredi à jeudi lors du match de Leagues Cup de l'Inter Miami contre Orlando City. Un second doublé consécutif pour le septuple Ballon d'Or, une semaine après son doublé face à Atlanta.

L'Inter Miami a gagné 3-1 et s'est qualifié pour les 8es de finale de la Leagues Cup, et Jordi Alba a fait ses débuts pour ses nouvelles couleurs. Une soirée réussie pour la firme de David Beckham, qui renaît après une première moitié de saison très compliquée...