Mauvaise nouvelle pour l'Union et Genk... ou pour le football belge en préliminaires européens ?

Genk est éliminé de la course à la Ligue des Champions, et va donc affronter l'Olympiakos au prochain tour en Europa. Il y aura ensuite encore un tour... et deux clubs belges pourront s'affronter.

C'est l'un de nos confrères de la chaîne VTM qui s'est posé la question, et s'est renseigné auprès de l'UEFA : qu'en sera-t-il du tirage au sort du tour suivant en préliminaires de l'Europa League, maintenant que le Racing Genk a chuté depuis les barrages de Champions League ? En effet, l'Union Saint-Gilloise fera partie des adversaires potentiels des Genkois s'ils se qualifient face à l'Olympiakos au tour suivant. Et apparemment, pas question de tirage "exclusif", qui empêcherait les clubs de mêmes pays de jouer l'un contre l'autre. Lundi prochain, lors du tirage des tours suivants, il y a donc une chance sur 6 pour que l'USG et le Racing Genk se retrouvent au dernier tour qualificatif avant l'Europa League. Une mauvaise nouvelle pour les deux clubs, puisque ce serait là un tirage difficile... mais aussi pour le football belge, puisque les deux équipes ne pourraient alors plus atteindre les poules de la C3.