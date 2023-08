La décision est prise pour Jérémy Doku

Jérémy Doku semble être en train de vivre ses derniers moments au sein du Stade Rennais. Après une saison marquée par des blessures, il a fait preuve d'une remarquable renaissance au cours du printemps 2023.

Le coach Bruno Genesio a déjà accepté la perspective de voir son prodige quitter le nid. Bien que non explicitement exprimée, la position de Genesio est on ne peut plus claire : l'idée d'intégrer Doku dans l'équipe pour la prochaine saison ne figure plus dans ses plans. Les signaux laissent entrevoir un possible départ de l'ailier. Genesio partage :

"La vente de jeunes talents à des clubs prestigieux fait partie intégrante de la vie de notre club. Nous maîtrisons cet aspect et obtenons des résultats satisfaisants." Cette déclaration subtile, relayée par L'Équipe, sous-entend que Rennes pourrait envisager une somme considérable, potentiellement autour de 50 millions d'euros, pour céder le Diable Rouge.

La perspective d'un départ de Doku ne suscite guère d'inquiétudes quant aux objectifs sportifs de Rennes, selon Genesio. "Notre capacité à faire face à d'éventuels départs est déjà prouvée. Nous avons surmonté de tels défis par le passé", affirme-t-il. Les performances de Doku ont attiré l'attention de plusieurs équipes de la Premier League, Aston Villa et même Manchester City manifestant un vif intérêt. De plus, le FC Barcelone aurait également manifesté son désir de l'intégrer dans ses rangs.