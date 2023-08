Quatre Diables Rouges reprennent... en D2 : faut-il s'inquiéter ?

Ce week-end, la Championship reprend. Et parmi les cinq Diables relégués de Premier League, un seul a déménagé...

Youri Tielemans a le sourire : pour lui, la reprise n'est que dans une semaine, et la déprime avec Leicester City est loin derrière. Le Diable fait déjà la pluie et le beau temps dans l'entrejeu d'Aston Villa, où il séduit déjà les supporters (lire ici) : le match des Foxes dimanche contre Coventry, il le suivra sûrement, mais avec détachement.

Car Tielemans avait une chance : il était en fin de contrat, et a donc logiquement quitté le navire au moment où il coulait. Ce n'était le cas ni de Timothy Castagne, ni de Wout Faes, ni de Dennis Praet, qui vont débuter cette saison... en D2.

Entre rumeurs et calme plat

Dennis Praet, peu aligné la saison passée, se cherchait probablement une solution quoi qu'il en soit, et semble proche de la trouver : l'Italie n'a pas oublié ses bonnes saisons avec la Sampdoria et le Torino, et pourrait rapatrier un joueur qui n'a jamais paru adapté à la Premier League (encore moins au jeu physique et dynamique de la Championship).

© photonews

Pour Timothy Castagne, cela commence à s'activer. Malheureusement, sa dernière saison avec Leicester City a fait baisser sa cote de popularité jusque là très haute, mais les backs de son niveau sont rares et Castagne reste un Diable Rouge titulaire. La Juventus était citée ; ce vendredi, c'est Rennes qui s'intéresse au Gaumais. Les pistes existent, et il ne finira pas l'été en D2.

C'est pour Wout Faes que l'on est en droit de s'inquiéter. Le défenseur central est cher, très cher : Leicester City a dépensé 17 millions il y a un an à peine pour s'offrir ses services et ne le bradera pas, les clubs qui descendent en Championship n'étant pas en manque de liquidités la première saison. Et, osons le dire : sa deuxième partie de saison a été une petite catastrophe, contrairement à ce que ceux qui ne voient que les matchs des Diables pourraient croire. C'est le calme plat autour de Wout, et cela pourrait lui faire perdre sa place de titulaire en sélection.

Lavia patiente et ne devrait pas jouer

Pour Roméo Lavia, c'est une question de timing : tout l'été, le prodige de Southampton a attendu que Liverpool libère son entrejeu et réunisse les fonds nécessaires pour rencontrer les demandes très exigeantes des Saints. Ceux-ci sont conscients du pactole qu'ils peuvent tirer pour Lavia... et ne prendront donc aucun risque.

© photonews

Ainsi, ce vendredi soir, sauf énorme surprise, Roméo Lavia va débuter sur le banc (et pourrait y rester) pour le coup d'envoi de la Championship entre Sheffield Wednesday et Southampton. Une blessure est vite arrivée. L'objectif est de finaliser le dossier assez vite, avant la reprise de la Premier League. Cela aura assez traîné...