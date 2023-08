"Ces matchs contre l'Union et l'Antwerp ne sont pas décisifs pour la saison d'Anderlecht"

Cette semaine, Brian Riemer a été mis sous pression par une rumeur affirmant qu'après 6 rencontres, il serait évalué et qu'en cas de mauvais résultats, il risquait le C4. Mais le Danois relativise l'importance de ce début de saison.

Six matchs cruciaux pour Brian Riemer ? Cette semaine, Het Laatste Nieuws affirmait que la direction allait évaluer l'entraîneur du RSC Anderlecht après 6 journées de championnat et que si les Mauves n'étaient pas dans le top 6, le coach danois était susceptible de prendre la porte.

"Ce n'est pas très correct de prendre en compte les 3 défaites de la saison passée et de dire que j'en suis à 4 défaites d'affilées", sourit Riemer en conférence de presse ce vendredi. "Le noyau n'était pas le même. Ecoutez, ce groupe est jeune et en construction. Je sais que je répète ça souvent, mais c'est un fait. Cette équipe va progresser au fil de la saison, il y a de nombreux nouveaux joueurs à intégrer".

L'objectif d'Anderlecht, toutefois, est clair et Brian Riemer le sait. "L'objectif, c'est le top 6. Nous savons que les 6 premiers matchs sont très compliqués : nous affrontons le top 3 ! Je suis persuadé que nous pouvons obtenir un bon résultat dimanche face à l'Antwerp", assure-t-il. "Mais je ne crois pas que ces deux matchs, face à l'Union et l'Antwerp, seront décisifs dans la course au top 6".

L'objectif est le top 6 ; ça veut dire que nous serons parfois peut-être 3e, peut-être 8e

L'impatience du public et de la presse, Riemer la comprend, mais il ne la partage pas. "Toutes les équipes ont besoin de temps et auront des hauts, des bas, mais comme nous sommes Anderlecht, nous sommes attendus, et c'est normal. Mais l'objectif est le top 6 ; cela veut dire que par moments, nous serons peut-être troisièmes, par moments huitièmes, neuvièmes... ce qui compte est le classement en fin de saison".

Le coach danois en veut d'ailleurs pour exemple la saison passée : "Cela n'avait pas mal commencé pour Anderlecht, je me trompe ? Puis, ça n'a pas été bon sur la longueur. Il faut trouver cette régularité", souligne Riemer. "Bien sûr, un début de saison réussi serait mieux. Mais je ne crois pas que tout se joue durant les premiers matchs.