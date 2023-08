Officiel : cité à Manchester United, il signe en Pro League

Saint-Trond a officialisé l'arrivée de Zion Suzuki, son nouveau gardien de but. Cela devrait pousser Daniel Schmidt vers la sortie.

Surprise - ou pas : STVV vient d'annoncer la venue d'un nouveau transfert japonais. Zion Suzuki (20 ans) est prêté pour une saison au Stayen avec option d'achat en provenance des Urawa Reds, alors que (c'est le club trudonnaire qui l'affirme) Manchester United s'intéressait également à son cas.

Suzuki est né aux USA, dans l'Arkansas, et compte également des racines ghanéennes, mais est d'ores et déjà international japonais (une cap). Il arrive pour concurrencer Daniel Schmidt, le n°1 de STVV, mais s'est plus que probablement vu promettre du temps de jeu.

En effet, Schmidt est en partance, et a déjà été cité à Bruges (où Jackers a finalement signé) et à Metz, promu en Ligue 1. Affaire à suivre en ce qui le concerne, mais la Pro League découvrira probablement un nouveau gardien au Stayen.