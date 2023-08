🎥 Le but annulé de l'Antwerp contre Anderlecht, une décision correcte ? L'arbitrage belge répond

Face Ă Anderlecht, l'Antwerp a bel et bien trouvĂ© le chemin des filets, via JĂŒrgen Ekkelenkamp... mais le but a Ă©tĂ© annulĂ© pour hors-jeu. Une dĂ©cision justifiĂ©e, a estimĂ© l'arbitrage ce lundi.

ll s'en est fallu de peu pour que la victoire héroïque d'Anderlecht face à l'Antwerp s'évapore dans les dernières minutes. A la 88e, Jürgen Ekkelenkamp mettait au fond une passe de Toby Alderweireld... déviée par Louis Patris. Cette déviation impliquait-elle que le but aurait dû être validé ?

Non, explique Bertrand Layec, le patron de l'arbitrage belge, dans la traditionnelle Review du lundi. "La vraie question est de savoir à quel moment un attaquant hors-jeu est remis en jeu par un défenseur. La loi est claire, c'est le cas si le défenseur joue délibérément le ballon ou si en lui donnant le ballon, il a eu le plein contrôle du ballon", détaille Layec.

En l'occurrence, Patris a simplement dévié de la tête le ballon touché par Toby Alderweireld, sans avoir l'intention de le mettre dans cette direction et sans avoir le contrôle du ballon ; le but annulé l'est donc à raison.