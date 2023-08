L'USG devra éviter le piège suisse : découvrez le FC Lugano, adversaire de l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise affrontera le FC Lugano en barrages de l'Europa League : un tirage accessible, mais à ne pas sous-estimer. Voici quelques choses à savoir sur ce club peu connu chez nous.

Deux clubs pas "à la maison" en Europe

Le FC Lugano est le club de la ville de Lugano, en Suisse italienne, ville située au bord du lac de Lugano, près des célèbres Lac Majeur et Lac de Côme. Mais les supporters de l'Union qui espéraient visiter Lugano seront déçus : le club joue ses matchs européens à Genève, le Stadio di Cornaredo n'étant pas aux normes de l'UEFA.

Cela signifie aussi que le stade rappellera de mauvais souvenirs récents au football belge : le Stade de Genève est celui du Servette, qui a tout récemment éliminé le Racing Genk en préliminaires de l'Europa. C'est un fait plutôt rare en Europe, donc : ni l'Union, ni Lugano ne joueront dans leur stade !

Un club récemment revenu au haut niveau

Le FC Lugano est moins connu que d'autres clubs suisses comme le Servette Genève, les Young Boys de Berne, le FC Zürich ou le FC Bâle car il n'est revenu en D1 suisse qu'en 2015. En 2002, le FC Lugano faisait faillite, renaissait sous le nom d'AC Lugano mais reprenait finalement son nom de FC Lugano en 2008 après avoir fusionné avec Malcantogne-Agno, club de D2.

En 2015, après être passé tout proche à plusieurs reprises, Lugano remonte en Super League suisse. Depuis, leur meilleur résultat reste une 3e place, à 2 reprises, mais Lugano a également remporté la Coupe de Suisse en 2022. Ils ont déjà disputé 2 phases de poules d'Europa League.

Quatre Belges y sont passés

Le FC Lugano a déjà compté des joueurs belges parmi ses rangs. Et parmi eux, des Diables Rouges de premier plan : en 1998, en même temps, Marc Emmers et Bruno Versavel quittent Perugia pour Lugano, qui est déjà en chute libre et sera mis en faillite quelques années plus tard. Ils n'étaient pas les premiers à y passer, puisque le regretté Stéphane Demol les avait précédés d'une saison (96-97), mais ne jouera pas non plus énormément en Suisse.

© photonews

Plus récemment, Alexandro Cavagnera, ancien jeune du Standard qui avait signé très jeune à l'AC Milan en compagnie de son frère Lillo Guarneri, est passé par Lugano à son tour, sans y percer, en 2018-2019. Depuis, Cavagnera est repassé par Visé avant de signer récemment au Luxembourg.

Un attaquant algérien proche d'Anderlecht

Un joueur évoluant au FC Lugano évoquera peut-être quelque chose à nos lecteurs : celui de Mohamed Amoura (23 ans). Attaquant international algérien (13 caps, 4 buts), Amoura a en effet été cité du côté du RSC Anderlecht... et de l'Union Saint-Gilloise dans ce mercato.

L'intérêt le plus concret venait d'Anderlecht puisque le club suisse avait même confirmé via son entraîneur Mattia-Croci Torti qu'une offre avait été formulée pour Amoura, qui a finalement commencé la saison avec Lugano et compte un but et un assist cette saison.