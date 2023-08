Tourmenté par Johan Bakayoko, bourreau de Bruges : 5 choses à savoir sur Ludwig Augustinsson, le futur back gauche d'Anderlecht

Ludwig Augustinsson est en approche à Anderlecht. Le Suédois va sérieusement concurrencer Moussa N'Diaye sur le flanc gauche.

Ironie du sort concernant Moussa N'Diaye : après avoir été le héros d'Anderlecht en inscrivant le tout premier but de sa carrière à Saint-Trond, le Sénégalais pourrait connaître un coup de frein avec l'arrivée de Ludwig Augustinsson. L'arrière gauche est actuellement sur une voie de garage à Séville et pourrait venir renforcer la défense du Sporting. Voici cinq informations à retenir concernant la futur recrue mauve et blanche. 1. Un arrière gauche porté vers l'avant Révélé à Brommapojkarna puis à Göteborg, dans le championnat suédois, le défenseur n'utilise pas son pied gauche que pour tacler, loin de là. Augustinsson est le genre d'arrière gauche qui aime apporter le surnombre offensivement. Sa qualité de centre est d'ailleurs très intéressante, au point que l'international suédois (51 sélections) ait parfois été désigné pour botter les phases arrêtées. Il comptabilise d'ailleurs 70 passes décisives sur l'ensemble de sa carrière (en plus de 13 buts inscrits). 2. Bourreau du Club de Bruges en Ligue des Champions Rapidement devenu trop petit pour le championnat suédois, Augustinsson a été transféré au FC Copenhague en 2014. Il y a découvert la Ligue des Champions, avec notamment un double affrontement contre le Club de Bruges en phase de groupe de la Ligue des Champions en 2016. Les hommes de Michel Preud'homme n'en gardent pas un grand souvenir : ils s'étaient inclinés 4-0 au Danemark puis 0-2 en Venise du Nord. Si une autre cible anderlechtoise, Thomas Delaney, s'était illustré en ouvrant le score d'un boulet de canon dans la lucarne de Ludovic Butelle, Augustinsson ne s'est pas montré en reste : deux passes décisives lors du match aller et une autre lors de la manche retour. Ses prestations européennes lui ont ouvert la porte du Werder Brême, avec qui il disputera 98 rencontres de Bundesliga de 2017 à 2021. 3. Tourmenté par Johan Bakayoko L'autre rendez-vous du latéral gauche avec le football belge a été moins idyllique. C'était en mars dernier à l'occasion du déplacement des Diables Rouges en Suède. Comme toute l'équipe ce soir-là, Augustinsson avait été dépassé par la vitesse d'exécution belge. Il s'était même offert un passage videogag en heurtant un coéquipier dans l'espoir de stopper Johan Bakayoko, permettant à ce dernier d'offrir le troisième but sur un plateau à Romelu Lukaku. Les débuts internationaux de Johan Bakayoko 🇧🇪 (2003) avec la Belgique ont été marqués par ce superbe travail et cette passe décisive pour Romelu Lukaku face à la Suède



L’ailier du PSV Eindhoven avait été un temps suivi par le PSG cet hiver 👀pic.twitter.com/1gqnSIMfRa — Formation Football Club (@FormationFC_) March 26, 2023

Mais réduire son aventure avec la sélection suédoise à cet épisode serait réducteur. Notre homme s'est imposé comme un titulaire régulier en équipe nationale depuis 2017. Il n'a d'ailleurs pas manqué une minute de la Coupe du Monde 2018, où la Suède a atteint les quarts de finale.

Le natif de Stockholm a également débuté tous les matchs à l'Euro disputé en 2021, avec un huitième de finale à la clé. Avant d'intégrer la sélection, il faisait partie de l'équipe suédoise sacrée championne à l'Euro U21 en 2015, aux côtés d'Issac Kiese Thelin, Kristoffer Olson ou Victor Lindelöf.

4. Pas épargné par les blessures

Dès son passage à Goteborg, Ludwig Augustinsson a été mis sur la touche pendant cinq mois suite à une blessure au ménisque. Epargné par son corps lors de son aventure à Copenhague, il a ensuite encaissé l'intensité du football allemand.

Lors de ces quatre ans à Breme, de multiples pépins phyiques l'ont freiné dans son évolution, lui faisant manquer pas moins de 40 matchs.

5. A la relance

Si Augustinsson se cherche actuellement une porte de sortie, c'est que sa carrière connaît une tournure moins heureuse depuis quelques mois. Débarqué au FC Séville en 2021, il n'y a plus d'avenir, malgré un contrat courant jusque 2025.

Alternant entre le banc et une place de titulaire pour sa première saison, il a ensuite disparu de la circulation. Ce qui lui a valu deux prêts successifs à Aston Villa puis à Majorque l'an dernier. Depuis un an, il facture 362 minutes de temps de jeu, soit l'équivalent de 4 matchs complets, toutes compétitions confondues.

Le Ludwig Augustinsson qui s'apprête à signer à Anderlecht aura donc besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. Mais sa patte gauche et son expérience internationale pourraient faire du bien aux Mauves et en faire une alternative plus qu'intéressante à Moussa N'Diaye sur le côté gauche.