Anderlecht et le Standard font leur entrée dans le classement des pré-assists de la saison

Pour cet exercice 2023-2024, Walfoot.be a décidé d'établir le classement des pré-assists, à savoir l'avant-dernière passe dans la construction d'un but. Une statistique permettant de récompenser les joueurs qui scorent peu, mais qui sont impliqués dans les actions offensives de leur équipe.

La semaine dernière, nous publiions notre deuxième classement des pré-assists de Pro League pour cette saison 2023-2024. De cette manière, nous pourrons observer les joueurs qui sont fréquemment impliqués dans la construction des buts, mais qui n'alimentent que rarement leurs statistiques personnelles.

Note importante : tous les buts n'ont pas de pré-assists. Lors des phases arrêtées et de certaines actions, moins de trois joueurs touchent la balle avant que celle-ci ne frappe le fond des filets. Pour cette troisième journée, 26 buts ont été inscrits mais seuls 9 pré-assists ont été recensés.

Les Anversois à la fête, le Standard enfin dans le classement

Grâce à sa victoire 6-0 contre Courtrai en ouverture de cette troisième journée, l'Antwerp est évidemment représenté dans le classement de la journée. Jacob Ondrejka, Vincent Janssen et Arthur Vermeeren ont réalisé une avant-dernière passe, tout comme Rikelmi (RWDM) contre Malines.

Malgré un large succès également (5-1), seul un joueur de l'Union Saint-Gilloise compte un pré-assist : Lazare Amani. Le coup de tête de N'Diaye pour Anderlecht est amené par un centre d'Anders Dreyer, dont la course pour déstabiliser la défense Trudonnaire n'aurait pas été possible sans le coup-franc indirect effleuré par Francis Amuzu, qui entre donc dans ce classement et devient le premier Mauve à en faire partie.

Nouvelle grosse victoire, cette fois du Club de Bruges, mais à nouveau seuls deux joueurs représentés dans notre classement : Andreas Skov Olsen et Maxim De Cuyper. Enfin, Hayao Kawabe a débloqué le compteur du Standard.

Le classement des pré-assists de Jupiler Pro League

Après trois journées, voici donc notre classement, avec Isaac Nuhu toujours seul en tête.

2 points : Isaac Nuhu (Eupen).

1 point : Kevin Möhwald (Eupen), Anthony Moris (Union), Matija Frigan (Westerlo), Marco Ilaimaharitra (Charleroi), Bryan Heynen (Genk), Joseph Paintsil (Genk), Mike Trésor (Genk), Jelle Bataille (Antwerp), Abdelkahar Kadri (Courtrai), Julien De Sart (Gand), Matisse Samoise (Gand), Charles Vanhoutte (Union), Hugo Siquet (Cercle), Ezechiel Banzuzi (OHL), Niklo Dailly (RWDM), Sven Kums (Gand), Hugo Vetlesen (Bruges), Ryotaro Ito (STVV), Jacob Ondrejka (Antwerp), Vincent Janssen (Antwerp), Arthur Vermeeren (Antwerp), Rikelmi (RWDM), Lazare Amani (Union), Francis Amuzu (Anderlecht), Andreas Skov Olsen (Bruges), Maxim De Cuyper (Bruges), Hayao Kawabe (Standard).