🎥 L'incroyable slalom de Kaoru Mitoma pour encore un peu plus mettre la Premier League à ses pieds

Kaoru Mitoma reprend fort avec Brighton en Premier League : deux assists et un but lors de ses deux premiers matchs. Mais au-delà du simple bilan comptable, ses actions sont tout bonnement inarrêtables.

Après son assist de la semaine dernière face à Luton, Kaoru Mitoma n'a pas tardé à se remettre en évidence face à Wolverhampton cette après-midi. Et de quelle manière ! Après un quart d'heure de jeu, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise prenait toute la défense des Wolves de vitesse en rentrant dans le jeu et en s'offrant une percée incroyable jusqu'au but adverse.

C'est ce qui s'appelle faire la différence tout seul : son exploit personnel est le seul but de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, le Nippon régale encore avec un assist pour Pervis Estupinan sur le but du break.

De quoi parfaitement lancer Brighton, qui s'impose finalement 1-4. Comme la semaine dernière, Simon Adingra et Bart Verbruggen étaient réservistes. Quant à Mitoma, il affole encore un peu plus l'Angleterre après une première saison XXL l'an dernier.