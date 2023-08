Malgré un début de saison en fanfare, ce Diaboltin pourrait se recaser...dans le championnat danois

Lors de ce mercato, bon nombre de joueurs belges sont concernés par un départ potentiel. Un peu moins cité, Yorbe Vertessen pourrait lui aussi changer de crèmerie.

Avec deux buts en deux matchs d'Eredivisie, Yorbe Vertessen renaît au PSV, malgré un prêt en demi-teinte à l'Union Saint-Gilloise. Face à Vitesse, l'attaquant s'est même forgé une place de titulaire sur le flanc gauche en l'absence de Noa Lang.

Mais lorsque tout le monde sera présent, il semble que la ligne d'attaque du PSV se dirige vers un trio composé de Lang, du capitaine Luuk de Jong et de Johan Bakayoko. Or, à 22 ans, Yorbe Vertessen doit jouer et pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Plusieurs sources néerlandaises indiquent un intérêt du club danois de Midtjylland pour le buteur des Diablotins. Le club de Kristoffer Olsson a l'occasion de se qualifier pour les phases de groupe de la Conférence League via un barrage. Toutefois, Vertessen aurait indiqué qu'il préfère rester pour s'imposer à Eindhoven.