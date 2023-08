Le message positif de Wilfried Kanga aux supporters du Standard

Si le Standard connaît un début de saison très difficile, Wilfried Kanga reste positif et il a tenu à faire passer le message après la défaite au Cercle de Bruges.

Deux matchs, un partage et une défaite, pas encore de but et peu de bons ballons à se mettre sous la dent... Wilfried Kanga, prêté par le Hertha Berlin jusqu'à la fin de saison, n'a pas connu les débuts rêvés avec le Standard.

"On peut vite retourner la situation"

Et pourtant, l'attaquant ivoirien veut rester positif et optimiste pour la suite de la saison. C'est en tout cas le message qu'il a tenu à faire passer ce week-end, après la défaite des Rouches contre le Cercle de Bruges. "On doit retourner au travail pour que ça soit plus fluide sur le terrain et qu'on se sente mieux les uns, les autres", commence l'Ivoirien.

Avant de s'adresser aux supporters du Standard. "Le foot, ça va très vite. On a pris qu'un point sur douze, mais on peut vite retourner la situation, il ne faut pas baisser les bras, il faut rester confiant et je suis sûr qu'on va ramener des points dans les prochaines semaines et j'espère bien dès la semaine prochaine à Courtrai."