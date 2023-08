Nouveau challenge surprenant pour cet ancien du Standard ?

Il fut un temps où Boschilia était vu comme un bel espoir du football brésilien. Recruté par Monaco en 2015 pour 9 millions d'euros en provenance de Sao Paulo, le milieu offensif sera prêté quelques mois plus tard au Standard.

Il sera ensuite prêté à Nantes, où il étalera son potentiel et atteindra une valeur marchande de 10 millions d'euros selon Transfermarkt.

Depuis, Boschilia s'est montré plus discret et est retourné au Brésil, à l'Internacional puis à Coritiba.

Selon la presse d'Azerbaidjan, Boschilia devrait rejoindre Qarabag. Le club serait parvenu à un accord oral avec Coritiba.

🚨Qarabağ FK has reached verbal agreement with Coritiba FC for the 27-year-old Brazilian midfielder Gabriel Boschilia. #QarabağFK #transfers



Understand, Formal Brazilian U21 MD expected to arrive in Azerbaijan end of the week — next week to undergo medical, Fee + add-ons €200k pic.twitter.com/W99BK99rA0