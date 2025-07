Jan Vertonghen a-t-il des regrets d'avoir arrêté sa carrière ? Le joueur est clair

Jan Vertonghen a tourné la page. Le 18 mai dernier, il a fait ses adieux à Anderlecht, et il a bien fait de ne pas prolonger l'aventure : son corps n'aurait pas tenu une saison de plus.

À la 69e minute, Jan Vertonghen a été remplacé lors du match en question contre le Club de Bruges. Et c’est sa propre fille, Layla, qui a levé le panneau de changement dans le stade. Vertonghen a quitté le terrain et a pu immédiatement tomber dans ses bras. C’est assurément un moment dont le recordman de sélections se souviendra toute sa vie.

Il y a quelques jours, il était l’invité d'une émission de la VRT qui revient sur l’actualité du Tour de France. Une belle occasion aussi de prendre de ses nouvelles. "Le trajet d’Anvers jusqu’ici à Grenoble a duré trois heures. Quand je suis sorti de la voiture, je m’étais froissé le mollet."

Avec cet exemple frappant, Vertonghen montre que le sport de haut niveau, à 38 ans, ce n’est plus pour lui. "Mon corps était vraiment à bout. Je l’ai poussé au-delà de ses limites. Ce n’était peut-être pas bien, mais je ne le regrette pas." Vertonghen a également reconnu qu’il était en réalité irresponsable de lui avoir encore donné du temps de jeu lors de la finale de la Coupe.

Vertonghen peut maintenant faire des choses qu’il ne pouvait pas se permettre en tant que footballeur professionnel à cette période de l’année. Le football ne lui manque donc pas pour le moment. "Avant, je partais en vacances, mais après quelques jours, il fallait déjà se remettre à courir. Maintenant, j’ai pu prendre de vraies vacances. Ce qui me manque, ce sont les coéquipiers et le vestiaire. Cet aspect social va me manquer."

Vertonghen pense cependant qu’il pourra compenser cela par d’autres activités. Il va simplement devoir s’habituer à ne plus pratiquer de sport collectif, et donc à ne plus partager un vestiaire chaque matin avec de nombreux autres joueurs.