"C'est un miraculé dans son genre" : Philippe Albert fait l'éloge d'un joueur du Sporting de Charleroi

Philippe Albert s'est exprimé sur le Sporting de Charleroi avant l'entame de leur saison de Pro League. L'ancien joueur des Zèbres a notamment insisté sur l'importance de bien démarrer la saison.

Ce dimanche à 16h00, le Sporting de Charleroi disputera son premier match de championnat. Les Zèbres affronteront l'OH Louvain au King Power at Den Dreef Stadion.

Philippe Albert pointe l'importance de poursuivre l'aventure en Europe. Pour rappel, les hommes de Rik De Mil ont fait un match nul (0-0) ce jeudi contre Hammarby. Le match retour aura lieu la semaine prochaine. "Le Sporting a terminé sa saison en boulet de canon, et s’il veut continuer à surfer sur la vague qui l’a porté vers un retour inattendu en Coupe d’Europe, toute décélération lui est interdite."

"C’est la raison pour laquelle une qualification pour le tour suivant des éliminatoires de la Conference League n’est pas une donnée anodine", poursuit Philippe Albert au micro de Sudinfo.

Charleroi a perdu des joueurs importants, combler leurs départs pourrait ne pas être évident : "Les départs d’Adem Zorgane et de Daan Heymans constituent un vide que les transferts d’ici la fin août devront combler. Et pas sur le simple plan numérique. Ces deux gars-là ont porté leur équipe sur tous les plans : la créativité, l’efficacité et la personnalité."

"Une saison se joue sur les 18 pelouses de D1, mais aussi dans les 18 vestiaires, en semaine comme les jours de match," raconte Philippe Albert. "À condition de parvenir à conserver Nikola Stulic, auteur de 16 buts la saison dernière alors qu’il flirtait avec le noyau B en début d’exercice. L’attaquant serbe est une sorte de miraculé dans son genre et vaut aujourd’hui sept ou huit fois les 700.000 euros déboursés par Charleroi pour l’acquérir au Radnicki Nis en janvier 2023."