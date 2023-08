Anderlecht s'offre un grand talent de 17 ans déjà aligné trois fois cette saison en D1A

Le RSC Anderlecht va renforcer le Futures avec un jeune joueur du KV Courtrai. Lars Montegnies va quitter le KVK.

Selon le Krant van West-Vlaanderen, le mercato d'Anderlecht continue avec un 10e transfert, un peu moins glamour que ceux de Mats Rits, Thomas Delany ou Kasper Dolberg mais néanmoins assez intéressant. Le tout jeune Lars Montegnies (17 ans) devrait s'engager chez les Mauves.

Dans le marasme ambiant au KV Courtrai, Montegnies a été l'une des petites surprises : alors qu'il évoluait chez les U18 la saison passée et n'a pas encore signé de contrat professionnel, Edward Still en a fait un joueur de l'équipe A et l'a même titularisé pour les 2 premiers matchs de la saison.

Mais désormais, le jeune milieu central va quitter le Stade des Eperons d'Or. Le KVK lui aurait fait une proposition de contrat, refusée par Montegnies et son entourage. Plusieurs clubs de D1A étaient intéressés et c'est le RSCA qui aurait trouvé un accord pour 4 saisons.

Montegnies n'arriverait pas pour renforcer l'équipe A, mais bien le RSCA Futures en Challenger Pro League. Courtrai ne touchera que des indemnités de formation pour son jeune joueur, pur produit des Kerels.