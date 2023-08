La saison de Casper Terho ? "Je ressens la confiance du coach"

Alors que l'Union menait au score mais prenait le risque de voir Lugano revenir dans le match, Casper Terho a frappé au bon moment pour marquer le 2-0 et sceller la victoire des Saint-Gillois.

"C'est un bon résultat pour nous. Mais nous devons faire plus attention à notre réaction quand nous perdons le ballon. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué par moments", a déclaré Casper Terho après la victoire de ce jeudi soir face à Lugano. "Bien sûr, nous aurions peut-être dû marquer un goal de plus."

Titulaire pour la troisième rencontre d'affilée, le Finlandais s'est montré décisif, en marquant le but du 2-0. "Nous n'avions pas très bien commencé la seconde mi-temps. Je pense que mon but a beaucoup aidé l'équipe."

Suite au départ de Nieuwkoop, Terho espère évidemment plus de temps de jeu et jouer un rôle d'importance au sein de cette Union new-look. "Bien sûr, je veux jouer. Je veux me battre chaque jour pour avoir ma place dans le 11 de base. Je sens la confiance du coach (Alexander Blessin, nda). Je pense que je peux encore m'améliorer au niveau de mon pied droit. Travailler également au niveau de mon travail défensif. Comment aider quand nous récupérons le ballon."