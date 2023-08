Carl Hoefkens paraît déjà à court d'idées sur le banc du Standard

Le Standard n'y arrive toujours pas, et le T1 des Rouches ne semble pas trouver la solution. Dans son discours, Carl Hoefkens semble déjà avoir perdu pied.

Ce samedi, le Standard a partagé l'enjeu sur la pelouse de Courtrai (1-1). Il y avait certes du mieux côté Liégeois, mais c'est encore loin d'être assez pour envisager rattraper le retard déjà incroyablement conséquent sur le groupe de tête (sept points sur le Cercle de Bruges, sixième, alors que l'Antwerp et Genk doivent encore jouer).

L'objectif des Play-Offs 1, avancé en début de saison, semble déjà complètement impossible. Un changement, déjà, de cap qui se remarque dès les conférences de presse et différentes interviews. Si tous les joueurs ainsi que Carl Hoefkens parlaient ouvertement du top 6 en début de saison, les discours ont bien changé.

Et celui de Carl Hoefkens en premier. Si l'entraîneur du Standard implore sa direction de réaliser quelques derniers transferts avant la fin du mercato, ses explications ne sont pas toujours claires lorsqu'on lui demande d'évoquer les raisons du manque de production offensive de son équipe depuis le début de la saison.

"Nous manquons de qualité offensivement" revient assez souvent. On le savait déjà, mais encore ? "Notre mentalité et notre caractère sont très importants, ce sont les principales armes du Standard. Je suis très fier de mes joueurs pour cela" est aussi une réponse assez utilisée.

Mais dans le jeu, on fait quoi ? Car s'il est vrai que le noyau du Standard ne paraît pas suffisamment développé pour assurer les objectifs, des joueurs tels que Marlon Fossey et Aron Donnum semblent métamorphosés... et pas dans le bon sens du terme.

Un entraîneur déjà à court d'idées ?

De manière un petit peu simpliste, on lit parfois sur les réseaux sociaux. "Le Standard, c'est catastrophique. Ils ne savent même pas faire trois passes !" Un discours caricatural... mais qui n'est pas complètement faux.

Le manque de production offensive, d'idées dans le jeu et de combinaisons réussies fait peur. Très peur. Depuis le début de la saison, les Rouches se montrent parfois dangereux dans deux situations différentes : de très longs ballons de la défense vers la ligne offensive, ou des phases arrêtées. Dans le jeu, dans des phases de construction, il n'y a rien. Strictement rien, sauf des ballons perdus et imprécis.

© photonews

Il est vrai que les qualités individuelles des avants du Standard ne sont pas toujours exceptionnelles, mais les joueurs liégeois semblent perdus... presque comme ceux du Club de Bruges lors du passage d'Hoefkens en Venise du Nord. Là, le T1 avait à sa disposition les qualités individuelles qui faisaient la différence et qui ont permis de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais dans le jeu, c'était pareil. Des longs ballons, des phases arrêtées et des exploits.

En réalité, Carl Hoefkens semble déjà à court d'idées. L'entraîneur du Standard parait, tout simplement, ne pas savoir que faire aider le matricule 16. D'ailleurs, les discours de mentalité et d'envie qui prédominent en sont un signe. Ce fut notamment le cas lors du début de la fin de Philippe Montanier, Mbaye Leye ou Luka Elsner.

Il y a des problèmes, assurément, mais on ne sait pas comment les résoudre. Peut-être que la trêve internationale permettra à Carl Hoefkens de mettre en place de nouvelles adaptations... s'il est toujours assis sur le banc du Standard.