Anderlecht et le Club de Bruges à la lutte pour...un gardien de Manchester City ?

Selon les informations provenant de médias néerlandais, Anderlecht et le Club de Bruges pisteraient tous deux Mikki van Sas, jeune gardien néerlandais de 19 ans.

Formà à l'USV Hercules et à Utrecht, van Sas a ensuite rejoint Manchester City en 2020. Chez les U21 Citizens, il a été un joueur régulier pendant deux saisons, jouant une trentaine de rencontres. Il compte plusieurs sélections chez les jeunes des Pays-Bas, ayant même porté le brassard de capitaine chez les U18.

Van Sas, qui a refusé de prolonger son contrat à City, serait sur les tablettes d'Anderlecht et du Club de Bruges. Chez les Mauves, il pourrait concurrencer Timon Vanhoutte et Colin Coosemans. Bruges compte déjà 4 gardiens dans son équipe A mais a vu Josef Bursik se blesser aux ligaments du genou.

Mikki van Sas is now a free agent having opted not to renew his #ManCity contract, with several clubs interested including Club Brugge and Anderlecht.



[@VI_nl via @FootballOranje_]