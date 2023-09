Le KV Courtrai est au fond du trou. Les Kerels ont lourdement perdu à OHL ce vendredi, et la pression se fait lourde sur les épaules d'Edward Still.

Que diable est-il allé faire dans cette galère ? Edward Still se pose certainement la question après le 1/18 engrangé par le KV Courtrai en ce début de saison. L'ancien coach de Charleroi et d'Eupen vit des semaines très difficiles, et son poste ne tient certainement qu'à un fil.

"Je ne me préoccupe pas de ça. Je ne suis occupé que par une chose : mes joueurs, mon équipe. Ce n'est pas à moi de parler de ma situation", évacue l'entraîneur du KVK après la rencontre perdue 3-0 à OHL.

Mais Edward Still n'est pas idiot. "Je sais que les résultats doivent être meilleurs. Nous avons besoin de temps, et nous n'en avons pas. Maintenant, il y a une trêve internationale, et c'est à nous de préparer ce match face à Anderlecht au mieux", déclare-t-il.

"Les conditions et incertitudes liées au club étaient connues et rendent tout très difficile, même pour moi. Nous avons besoin d'au moins trois joueurs", reconnaît Still, envoyant un message clair à sa direction. "Et nous allons continuer à travailler les automatismes". Du moins si Edward Still est toujours l'entraîneur de Courtrai après la trêve internationale.