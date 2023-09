🎥 Christian Benteke retrouve (magnifiquement) le chemin des filets en MLS !

Christian Benteke est en grande forme avec DC United. L'ancien de Liverpool a inscrit un doublé la nuit passée.

Face au Chicago Fire, Christian Benteke (32 ans) a inscrit un doublé et délivré une passe décisive en faveur de DC United. Le club de la capitale a largement battu son concurrent dans la Conference Est (4-0), qu'il dépasse ainsi pour prendre une place dans le top 9.

Le premier but de Benteke, qui est également le but d'ouverture de la rencontre, est d'ailleurs une petite merveille : contrôle de la poitrine, petit coup du sombrero sur son défenseur et finition tranquille.

Avec ce doublé, le Diable Rouge (45 caps, 18 buts) en est à 10 buts en 25 matchs avec DC United cette saison en MLS.