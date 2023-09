Elias Cobbaut tout proche d'un retour en Pro League

Elias Cobbaut est sur le point de revenir en Belgique. Deux ans après avoir quitté Anderlecht.

D'abord prêté par le Sporting à Parme (en 2021), Elias Cobbaut s'était engagé définitivement avec le club italien un an plus tard. Mais son aventure n'a pas pris la tournure escomptée ensuite. Il n'a participé qu'à onze matchs de championnat la saison dernière et Parme a loupé de peu la montée en Serie A.

Et cette saison, Elias Cobbaut ne fait plus partie des plans de l'entraîneur parmesan: il n'a pas participé à un seul match depuis le coup d'envoi de l'exercice 2023-2024.

L'ancien Anderlechtois espère donc se relancer et il est sur le point de signer son retour en Pro League. Comme le souligne Het Laatste Nieuws, le défenseur de 25 ans, qui compte une cap chez les Diables, est attendu mardi à Malines pour passer sa visite médicale. Il retrouverait ainsi un club dans lequel il évoluait avant de rejoindre Anderlecht.